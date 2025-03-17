Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den bebek müjdesi

Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren oyuncu çift, bebek beklediklerini açıkladı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den bebek müjdesi

2'nin ünlü isimleri Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

Günlük yaşamlarından kesitleri takipçileriyle paylaşan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den müjdeli haber geldi. Oyuncu çift, bebek beklediklerini duygusal bir videoyla takipçilerine duyurdu.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den bebek müjdesi - 1

Videoda; bebeğin ultrason görüntüsünü yakınlarına teker teker gösterip hamileliğini ilan eden Selen Esen'in yakınlarının verdiği tepkiler görüldü.

İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'ye tebrik mesajları yağdı.

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