Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den bebek müjdesi

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü isimleri Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

Günlük yaşamlarından kesitleri takipçileriyle paylaşan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den müjdeli haber geldi. Oyuncu çift, bebek beklediklerini duygusal bir videoyla takipçilerine duyurdu.