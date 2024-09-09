Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Metin Pıhlıs'ın kızı Parla 1 yaşında

"Çok Güzel Hareketler 2" adlı eğlence programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Metin Pıhlıs, Haziran 2019'da Gamze Ergun ile hayatını birleştirmişti.
Eylül 2023'te ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çiftin kızı Parla, 1 yaşına bastı. Kızları için parti organize eden Metin-Gamze Pıhlıs'tan ünlü oyuncu, organizasyondan kareleri takipçileriyle paylaştı.
"PARLA BİR YILDIR PARLIYOR"
Metin Pıhlıs, kızının doğum gününde çekilen aile fotoğraflarına "Parla 1 yıldır parlıyor" notunu düştü.
"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN"
Öte yandan Metin Pıhlıs, baba olduğunu "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla" sözleriyle duyurmuştu.
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