Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Metin Pıhlıs'ın kızı Parla 1 yaşında

Oyuncu Metin Pıhlıs'ın kızı Parla, 1 yaşına bastı. Ünlü isim, kızının doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Metin Pıhlıs'ın kızı Parla 1 yaşında

"Çok Güzel Hareketler 2" adlı eğlence programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Metin Pıhlıs, Haziran 2019'da Gamze Ergun ile hayatını birleştirmişti.

Eylül 2023'te ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çiftin kızı Parla, 1 yaşına bastı. Kızları için parti organize eden Metin-Gamze Pıhlıs'tan ünlü oyuncu, organizasyondan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Metin Pıhlıs'ın kızı Parla 1 yaşında - 1

"PARLA BİR YILDIR PARLIYOR"

Metin Pıhlıs, kızının doğum gününde çekilen aile fotoğraflarına "Parla 1 yıldır parlıyor" notunu düştü.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Metin Pıhlıs'ın kızı Parla 1 yaşında - 2

"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN"

Öte yandan Metin Pıhlıs, baba olduğunu "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla" sözleriyle duyurmuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...