Coldplay konserine damga vuran an: Yasak aşk ortaya çıktı
Coldplay'in ABD konserinde yaşanan olay sosyal medyaya damga vurdu. Konserde bir teknoloji şirketinin CEO'su ile bir çalışanının yakınlaştığı anlar dev ekrana yansıdı.
ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu. Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntüleyince Chris Martin "Şu ikisine bir bakın" ifadelerini kullandı.
Martin'in anonsu sonrası çift, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.
Bunun üzerine Chris Martin, "Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar" dedi.
Yasak aşk iddiası doğru çıktı. New York Post'un haberine göre; görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de gündem oldu.
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