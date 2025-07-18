Coldplay konserine damga vuran an: Yasak aşk ortaya çıktı

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu. Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntüleyince Chris Martin "Şu ikisine bir bakın" ifadelerini kullandı.

Martin'in anonsu sonrası çift, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.



Bunun üzerine Chris Martin, "Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar" dedi.