Coldplay solisti Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson ayrıldı mı?

Madame Web filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in ayrıldığı iddia edilmişti ancak geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin hala birlikte olduğu ortaya çıktı.

Coldplay solisti Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson ayrıldı mı?

Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen ve son olarak Marvel filmi Madame Web'de rol alan ABD'li oyuncu ile şarkıcı Chris Martin geçtiğimiz mart ayında nişanlandı.

Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çiftin ayrıldığı iddia edildi. Evlilik hazırlığında olan çiftin ayrılık haberi uzun süre gündem oldu.

Coldplay solisti Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson ayrıldı mı? - 1

Ancak People dergisine konuşan kaynaklar "Birlikte çok mutlular, ayrılmadılar" açıklamasında bulundu. Johnson'ın Martin'in konserine katıldığı belirtildi ve çiftin kesinlikle ayrılmadığına dikkat çekildi.

Daily Mail'in haberine göre, Johnson geçtiğimiz günlerde yüzüğü olmadan görüntülenmişti ve çift resmen ayrılmıştı.

Coldplay solisti Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson ayrıldı mı? - 2

KİMDİR?

Grinin Elli Tonu serisiyle ün kazanan oyuncu, aktör Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı.

Chris Martin ise 11 yıldır evli olduğu Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile 2014 yılında boşanma kararı aldı. Johnson, Bustle'a verdiği bir röportajda çiftin çocukları Apple ile Moses için "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.

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