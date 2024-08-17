Coldplay solisti Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson ayrıldı mı?

Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen ve son olarak Marvel filmi Madame Web'de rol alan ABD'li oyuncu Dakota Johnson ile şarkıcı Chris Martin geçtiğimiz mart ayında nişanlandı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çiftin ayrıldığı iddia edildi. Evlilik hazırlığında olan çiftin ayrılık haberi uzun süre gündem oldu.



Ancak People dergisine konuşan kaynaklar "Birlikte çok mutlular, ayrılmadılar" açıklamasında bulundu. Johnson'ın Martin'in konserine katıldığı belirtildi ve çiftin kesinlikle ayrılmadığına dikkat çekildi. Daily Mail'in haberine göre, Johnson geçtiğimiz günlerde yüzüğü olmadan görüntülenmişti ve çift resmen ayrılmıştı.

