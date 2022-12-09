Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan dizi paylaşımı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Çöp Adam her çarşamba izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizide Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Sangu, dizi karakteri Peri'nin bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Sangu'nun paylaşımına "Gerçekten Peri gibisin" gibi yorumlar geldi.



ÇÖP ADAM KONUSU



Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.



ÇÖP ADAM OYUNCULARI



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Star TV ekranlarının yeni dizisi ‘Çöp Adam’, 7 Aralık Çarşamba akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı bölümde Tamer'in Peri'yi kaçırma nedeniyle ilgili ilk ipucu geldi. Çocukluk anılarını yeniden hatırlayan Tamer'in, aynı Peri'ye benzeyen bir kadına hayran olduğu ortaya çıktı. Çöp Adam'ın son bölümde yaşananların detayları için tıklayın...