Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan tatil pozları

Senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan, Star dizisi "Çöp Adam"da "Tamer Yılmaz" karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.



Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan, eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Yat turundan yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmeyen ünlü ismin ailesiyle pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında dünyaevine girmişti. İkilinin Alara ve Emir Aras adında iki çocukları bulunuyor.