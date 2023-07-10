Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan tatil pozları

Star TV'de izleyiciyle buluşan "Çöp Adam" dizisinde Elçin Sangu ile başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, sezon finali sonrası tatile çıktı. Ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan tatil pozları

Senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan, Star dizisi ""da "Tamer Yılmaz" karakterine hayat veren , sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan, eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan tatil pozları - 1

Yat turundan yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmeyen ünlü ismin ailesiyle pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan tatil pozları - 2

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında dünyaevine girmişti. İkilinin Alara ve Emir Aras adında iki çocukları bulunuyor.

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