"Çorbacıda sahne aldı" iddialarıyla gündeme gelen Gülden Karaböcek'in menajerinden açıklama

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Gülden Karaböcek'in 2021'de Konya'daki bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"GÖRÜNTÜLER 4 YIL ÖNCESİNE AİT"



Görüntülerin ardından ilk açıklama Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten geldi. Düzgit, "Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Nostaljik bir çorbacıda imza günü oldu. Bir tane playback şarkı söyledi, sahne almadı" dedi.