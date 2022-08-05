Corona virüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama

Corona virüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Corona virüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama

Haberler - DHA 05.08.2022 - 10:29

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Sanatçı Ajda Pekkan'dan hocası İlham Gencer'e vefa ziyareti

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Corona virüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

76 yaşındaki Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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