Courteney Cox'tan Matthew Perry'e: Seni her zaman özlüyorum

Friends dizisi yıldızlarından Matthew Perry, 54 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Courteney Cox ve Jennifer Aniston geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rol arkadaşlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı.

Courteney Cox'tan Matthew Perry'e: Seni her zaman özlüyorum

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilen Perry'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Courteney Cox'tan Matthew Perry'e: Seni her zaman özlüyorum - 1

BİR YILLIK ÖZLEM

Courteney Cox ve da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rol arkadaşlarını unutmadı.

Merhum Matthew Perry ile iki fotoğrafını paylaşan Courteney Cox, 20 yıllık partnerine "Bugün ve her zaman seni özlüyorum" diye seslendi.

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu

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ANISTON DA PAYLAŞTI

"Friends" dizisinin Rachel'ı ise Matthew Perry'i "Bir yıl" diyerek andı.

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