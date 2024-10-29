Courteney Cox'tan Matthew Perry'e: Seni her zaman özlüyorum

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry , 28 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

BİR YILLIK ÖZLEM

Courteney Cox ve Jennifer Aniston da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rol arkadaşlarını unutmadı.



Merhum Matthew Perry ile iki fotoğrafını paylaşan Courteney Cox, 20 yıllık partnerine "Bugün ve her zaman seni özlüyorum" diye seslendi.