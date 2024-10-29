Courteney Cox'tan Matthew Perry'e: Seni her zaman özlüyorum
Friends dizisi yıldızlarından Matthew Perry, 54 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Courteney Cox ve Jennifer Aniston geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rol arkadaşlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı.
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetti.
Ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilen Perry'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti.
BİR YILLIK ÖZLEM
Courteney Cox ve Jennifer Aniston da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rol arkadaşlarını unutmadı.
Merhum Matthew Perry ile iki fotoğrafını paylaşan Courteney Cox, 20 yıllık partnerine "Bugün ve her zaman seni özlüyorum" diye seslendi.
ANISTON DA PAYLAŞTI
"Friends" dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston ise Matthew Perry'i "Bir yıl" diyerek andı.
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