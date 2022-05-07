Cristiano Ronaldo'nun bebeğinin ismi belli oldu: Bella Esmerelda

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, yeni doğan kızlarına Bella Esmerelda ismini verdi.

Cristiano Ronaldo'nun bebeğinin ismi belli oldu: Bella Esmerelda

Haberler 07.05.2022 - 16:44

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Manchester United'ın yıldızı ile Georgina Rodriguez'in ikiz bebeklerinden erkek olanının doğumda hayatını kaybetmesinin ardından hayatta kalan kızlarına verdikleri isim belli oldu. 

Ronaldo ve Rodriguez çocuklarına Bella Esmerelda ismini koydu.

Ronaldo ve Rodriguez, 18 Nisan'da oğullarının doğumda öldüğünü, ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.

Bella Esmerelda
Bella Esmerelda

"SONSUZA KADAR AŞK"

Ronaldo, ikizlerinden birinin doğumda ölmesinden iki hafta sonra, yeni doğan kızını kucağında tutarken görüldüğü fotoğrafını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. 37 yaşındaki Portekizli futbolcu, Instagram paylaşımına "Sonsuza kadar aşk" notunu yazmıştı. 

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