Cristiano Ronaldo'nun bebeğinin ismi belli oldu: Bella Esmerelda

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ikiz bebeklerinden erkek olanının doğumda hayatını kaybetmesinin ardından hayatta kalan kızlarına verdikleri isim belli oldu.



Ronaldo ve Rodriguez çocuklarına Bella Esmerelda ismini koydu.



Ronaldo ve Rodriguez, 18 Nisan'da oğullarının doğumda öldüğünü, ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.

