Cuma akşamının değişmez lideri 'Yalı Çapkını'

Star’ın yoğun ilgi gören Yalı Çapkını dizisi altıncı bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 28 Ekim Cuma akşamına damga vurdu.



OYUNCU KADROSU



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

NELER YAŞANDI?

Seyhan, Ferit’in yarım kalan çizimini tamamlayarak ona yardım etti ve ikisinin beraber yaptıkları çizim Necip Usta tarafından tasarım olarak hayata geçirilmeye değer bulundu. Aile yemeğini basan Pelin’e haddini bildiren Suna; Fuat’a da bir işte yardım edince Fuat, ona işin devamında yine kendisine yardımcı olmasını teklif etti. Seyran, üniversite sınavının sonucunu öğrenmeye çalışırken Yusuf’tan gelen mesajı fark eden Ferit; bu duruma sinirlendi ve ailece sofradayken Halis Ağa’ya Seyran’ın üniversiteye gitmeyeceğini, onun yerine çocuk yapacaklarını söyledi.

YALI ÇAPKINI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

