Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın: 2023 sevdiklerimi benden almasın yeter

'Kara Murat' karakterine hayat verdiği filmler başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 85 yaşında hayata veda etmişti.



Unutulmaz filmlere imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Usta sanatçının eşi Betül Arkın, eşinin hesabından yaptığı paylaşımla; 2023 yılından beklentisini dile getirdi.

"YENİ YILDAN BİRŞEY BEKLEMİYORUM"

Merhum eşi ve oğullarıyla bir fotoğrafını paylaşan Betül Arkın, "2023'ten hiçbir şey beklemiyorum. Sevdiklerimi benden almasın yeter" ifadelerini kullandı.

Arkın'ın sözleri takipçilerini duygulandırırken; paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"



Öte yandan eşi Betül Cüreklibatır'a aşkından her fırsatta bahseden Cüneyt Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.