Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır'ın baba özlemi: Kocaman bir boşluk hissi

Geçen yıl hayatını haybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Kaan Cüreklibatır, mezarını ziyaret ettiği babasını, "Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi" sözleriyle andı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır'ın baba özlemi: Kocaman bir boşluk hissi

Yeşilçam'ın usta ismi , geçen yıl 28 Haziran'da hayatını kaybetti. Ünlü aktörü, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, mezarı başında andı. 

Babasının kabri başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaşan Cüreklibatır, şu ifadeleri kullandı:

"Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken "...Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin..." dediğini hatırladım. İçim genişlemiş,yüreğim ferahlamıştı:Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, "Nereye baksam sen vardın" Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin. Sevgi, saygı ve özlemle..."

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır'ın baba özlemi: Kocaman bir boşluk hissi - 1
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı: Çok iyi babaydın

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