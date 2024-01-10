Daha önce kanseri yenmişti: Şarkıcı Şimal'den üzen haber

"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, iki yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı, iyileştiğini "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu.

Eski güzel günlerine dönen ünlü şarkıcı aldığı haberle sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez beyninde tümör tespit edildi.