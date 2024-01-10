Daha önce kanseri yenmişti: Şarkıcı Şimal'den üzen haber

İki yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan Şimal'den üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından beyninde tümör olduğunu duyurdu.

Daha önce kanseri yenmişti: Şarkıcı Şimal'den üzen haber

"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, iki yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı, iyileştiğini "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu.

Eski güzel günlerine dönen ünlü şarkıcı aldığı haberle sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez beyninde tümör tespit edildi.

Daha önce kanseri yenmişti: Şarkıcı Şimal'den üzen haber - 1

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

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