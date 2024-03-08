Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen ve son olarak Marvel filmi Madame Web'de rol alan ABD'li oyuncu Dakota Johnson ile şarkıcı Chris Martin nişanlandı. Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile oyuncu 6 yıldır birliktelik yaşıyor.
Page Six'in haberine göre, Martin bir süre önce Johnson'a evlenme teklifi etti.
Çifte yakın kaynaklar "Düğünü planlamak için hiç aceleleri yok" dedi. Çift 2017 yılında görüşmeye başlamış ve 2019 yılında kısa bir ayrılık yaşamıştı.
DAKOTA JOHNSON KİMDİR?
Grinin Elli Tonu serisiyle ün kazanan oyuncu, aktör Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı.
Chris Martin ise 11 yıldır evli olduğu Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile 2014 yılında boşanma kararı aldı.
Johnson, Bustle'a verdiği bir röportajda çiftin çocukları Apple ile Moses için "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.
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