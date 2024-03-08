Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Chris Martin ise 11 yıldır evli olduğu Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile 2014 yılında boşanma kararı aldı.



Johnson, Bustle'a verdiği bir röportajda çiftin çocukları Apple ile Moses için "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.