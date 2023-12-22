Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı kaç yaşında ve nereli?

Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken ilk Yılan Hikayesinde rol aldı.



2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve bu rolle küçük yaşta ünlendi.



Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.



LC Waikiki kataloglarında fotomodellik de yaptı. Daha sonra ise Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.



2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Çift 2020 eylül ayında tek celsede boşandı.