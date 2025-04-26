Damla Sönmez sezonu açtı
Ünlü oyuncu Damla Sönmez bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
37 yaşındaki oyuncu, Alanya'da denizin tadını çıkardığı anları paylaştı.
Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu "Yaz geldi sanırdım." notunu düştü.
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