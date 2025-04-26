Damla Sönmez sezonu açtı

Ünlü oyuncu Damla Sönmez bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Damla Sönmez sezonu açtı

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Damla Sönmez sezonu açtı - 1

37 yaşındaki oyuncu, Alanya'da denizin tadını çıkardığı anları paylaştı.

Damla Sönmez sezonu açtı - 2

Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu "Yaz geldi sanırdım." notunu düştü.

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