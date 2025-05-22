Damla Sönmez'den Cannes pozları

Cannes Film Festivali tüm coşkusuyla sürüyor. Birçok Türk yıldızın boy gösterdiği festivale katılan Damla Sönmez de yeni pozlarını paylaştı.

Damla Sönmez'den Cannes pozları

Güllerin Savaşı, Çukur, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Yapımcı kimliği ile adından söz ettiren Damla Sönmez, bu yıl 78'incisi düzenlenen 'ne katıldı.

İlk olarak geçtiğimiz hafta kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim, Victor Telles'e verdiği yeni pozları takipçileriyle paylaştı.

Damla Sönmez'den Cannes pozları - 1

"HALA PARLIYORSUN"

38 yaşındaki Damla Sönmez, paylaşımına "Cannes, hala parlıyorsun" notunu düştü.

İkinci Cannes kombinini gözler önüne seren ünlü ismin, Seren Miran imzalı, çiçekli ve işlemeli elbisesi çok beğenildi.

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