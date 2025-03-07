Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti: Aşkı bitiren detay ortaya çıktı

Danla Bilic, Youtube kanalına eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti. Programda ünlü rapçi, Bilic’in çevresindeki bir arkadaşını sevmediğini itiraf ederken; Cemal Can detayı şoke etti.

Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti: Aşkı bitiren detay ortaya çıktı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan , 2023 yılında kendisinden 7 yaş küçük rapçi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almıştı.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Geçtiğimiz haftalarda Emir Çakal ile neden ayrıldıklarıyla ilgili konuşan Danla Bilic, "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" demişti.

Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti: Aşkı bitiren detay ortaya çıktı - 1

ESKİ AŞKINI AĞIRLADI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen , eski sevgilisi 'ı Youtube kanalına konuk etti. Samimi açıklamalarda bulunan ikiliden ünlü rapçi, Danla Bilic’in bir arkadaşını sevmediğini itiraf etti.

Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti: Aşkı bitiren detay ortaya çıktı - 2

"BİZ NİYE AYRILDIK DAMLA?"

Çakal, "Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun" diyerek, söz konusu kişiyi gizlemeden ifade etti.

Bazı yerlerin "bip"lenmesi üzerine o kişi iyice merak edildi. Ancak o kişinin kim olduğu yapılan hata yüzünden ortaya çıktı.

'ın video sırasında "Cemal" ismini söylediği anlar izleyiciden kaçmadı. Böylece o kişinin Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.

Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti: Aşkı bitiren detay ortaya çıktı - 3

Cemal Can Canseven, o dönem; ve arasındaki ayrılığa dair ipucunu “2-3 gün sonra malzemeyi görürsünüz” sözleriyle vermişti.

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