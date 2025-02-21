Danla Bilic ilk kez açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal ile neden ayrıldı?
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2024'ün ilk aylarında ilişkilerini noktalayan çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyordu. Danla Bilic, uzun bir süre sonra Çakal ile ayrılıklarının esas sebebini anlattı.
Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 7 yaş küçük, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ancak Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almıştı. Neden ayrıldıkları bilinmeyen çiftten Danla Bilic, eski aşkını YouTube programında andı.
Sosyal medyada Ebo adıyla tanınan İbrahim Tilaver'i programında ağırlayan Danla Bilic, uzun bir süre sonra Emirhan Çakal ile ayrılıklarının esas sebebini anlattı.
"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"
Danla Bilic, ayrılığın sebebini "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" sözleriyle anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Danla Bilic
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin