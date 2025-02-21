Danla Bilic ilk kez açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal ile neden ayrıldı?

Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 7 yaş küçük, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Danla Bilic, ayrılığın sebebini "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" sözleriyle anlattı.