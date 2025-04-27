Dansıyla alay konusu olan Katty Perry'den açıklama

Sahne kareografisi, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından komik ve garip bulunan Katy Perry , bitmek bilmeyen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada hasta olduğunu vurgulayan Perry, "Son birkaç gündür boğazımla uğraşıyorum, grip benzeri bir rahatsızlık geçiriyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcıya gelen yorumlar arasında ''Taylor bile daha iyi dans ediyor'' ve ''Kareografiyi, ilkokul öğrencileri mi hazırladı?'' gibi eleştiriler yer almıştı.

BİLETLER SATILAMADI

Öte yandan Katy Perry'nin geçen Eylül ayında birçok eleştirmen tarafından beğenilmeyen yeni stüdyo albümü 143 için Kuzey Amerika'da sahne alacağı açıklandı. Ancak Ticketmaster verilerine göre Minneapolis, Denver ve Colorado gibi şehirlerde hâlâ boş koltuklar bulunuyor.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak ''Katy, bu turnenin Taylor Swift’inki gibi patlayacağına gerçekten inanmıştı" dedi. Kaynak ayrıca, Live Nation’daki bazı üst düzey yöneticilerin Lifetimes Tour turnesine en başından beri şüpheyle yaklaştıklarını da belirtti.