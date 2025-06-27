David Beckham hastanelik oldu

Efsane futbolcu David Beckham sevenlerini korkuttu. "Dayanılmaz bir acı çektiği" belirtilen Beckham operasyon geçirdi. Futbolcu, hastane yatağında kolu askıda olarak poz verdi. Beckham'ın eşi Victoria Beckham , Instagram'da paylaşım yaptı.

NEDEN AMELİYAT OLDU?



50 yaşındaki David Beckham'ın neden hastaneye kaldırıldığı henüz bilinmiyor. Ancak Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Beckham'ın 22 yıl önce bir İngiltere maçında kırdığı bileğinin tedavisi için ameliyat geçirdiğini söyledi.

RESMEN ŞÖVALYE OLDU

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda afsane futbolcu resmen şövalye oldu! Emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles tarafından şövalyelik ünvanı verildi. Beckham artık "Sir David Beckham" olarak anılacak.

Beckham, 2003 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü.

