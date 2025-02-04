David Beckham ile oğlu Romeo Beckham İstanbul'da
Ünlü futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte Türkiye'ye geldi.
Dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham, İstanbul'da. 49 yaşındaki emekli futbolcuya ziyaretinde oğlu ve oğlunun sevgilisi eşlik etti.
Sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşımda bulunan Romeo Beckham ile sevgilisi Kapalı Çarşı'yı gezdi.
Romeo Beckham'a, Kapalı Çarşı gezisinde sevgilisi Kim Turnbull da eşlik etti.
David Beckham ise İstanbul ziyaretinde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.
Takım oyuncuları o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Beckham ailesinin İstanbul ziyareti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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