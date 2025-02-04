David Beckham ile oğlu Romeo Beckham İstanbul'da

Dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham, İstanbul'da. 49 yaşındaki emekli futbolcuya ziyaretinde oğlu ve oğlunun sevgilisi eşlik etti.



Sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşımda bulunan Romeo Beckham ile sevgilisi Kapalı Çarşı'yı gezdi.

