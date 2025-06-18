Davut Güloğlu: Benim güzel kızım mezun oldu

Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Davut Güloğlu: Benim güzel kızım mezun oldu

"Katula Katula", "Nurcanım", gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı 'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Büyük gurur yaşayan Davut Güloğlu, "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum"  dedi.

Davut Güloğlu: Benim güzel kızım mezun oldu - 1

Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen , çektiği görüntüleri hesabında takipçileri ile paylaştı.

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