Davut Güloğlu: Benim güzel kızım mezun oldu
Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Katula Katula", "Nurcanım", gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
Büyük gurur yaşayan Davut Güloğlu, "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen Davut Güloğlu, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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