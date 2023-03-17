Def Leppard'ın davulcusu Rick Allen saldırıya uğradı

Efsanevi müzik grubu Def Leppard'ın davulcusu Rick Allen, Florida'da bir otelin önünde saldırıya uğradı. Tutuklanan 19 yaşındaki saldırgan, kefaletle serbest bırakıldı.

Def Leppard'ın davulcusu Rick Allen saldırıya uğradı

Efsanevi grubu Def Leppard'ın davulcusu Rick Allen, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinde saldırıya uğradı. Allen'e, konser için gittiği kentte, kaldığı otelin önündeki vale bölümünde saldıran kişinin, 19 yaşındaki Max Hartley olduğu öğrenildi. 

Ünlü bateristin, Hartley'in yumruğu ile kafasını yere çarparak yaralandığı belirtildi. 

Allen ile birlikte ünlü davulcuya yardım etmeye çalışan bir kişi daha saldırıya uğradı.

Polis raporuna göre Hartley, saldırıdan kısa bir süre sonra yakalandı. Saldırgan, yaşlıları veya engelli bir yetişkini taciz etmekle suçlandı. Saldırgan Max Hartley, kefaletle serbest bırakıldı.

Def Leppard'ın davulcusu Rick Allen saldırıya uğradı - 1

59 yaşındaki Rick Allen, 1984 yılında geçirdiği kaza sonucu bir kolunu kaybetti ve o günden beri tek kolla bateri çalıyordu.

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