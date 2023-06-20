Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran ile yeni poz

Kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti. Samyeli, konserde Telkıvıran ve Murat Boz ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran ile yeni poz

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı ve oyuncu 'nin gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü.

İkiliden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım" diyerek iddiaları reddetse de aşk ortaya çıktı.

KONSERE GİTTİLER

Birlikteliklerini sosyal medyadan ilan eden Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti.

Samyeli, konserden Telkıvıran ve şarkıcı Murat Boz ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran ile yeni poz - 1

Çağrı Telkıvıran da sevgilisiyle birlikte şarkılara eşlik ettikleri anları yayınladı.

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