Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran ile yeni poz

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü.
İkiliden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım" diyerek iddiaları reddetse de aşk ortaya çıktı.
KONSERE GİTTİLER
Birlikteliklerini sosyal medyadan ilan eden Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti.
Samyeli, konserden Telkıvıran ve şarkıcı Murat Boz ile pozunu takipçileriyle paylaştı.
Çağrı Telkıvıran da sevgilisiyle birlikte şarkılara eşlik ettikleri anları yayınladı.
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