Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu: Az kalsın Survivor'a katılıyordum

Derin Talu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir süredir gündemde. Önceki paylaşımlarında ilişki kriterlerini sıralayan ve adaylardan CV isteyen Talu, Survivor yarışmasıyla ilgili bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu açıklayan 21 yaşındaki Talu, "Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye. Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Sonra buluştuk toplantıda ve bana sordular, 'Sen hiç izledin mi Survivor'ı?' diye. Ben de 'Hayır hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum benim için' dedim. Onlar da 'Başına bir şey gelir, incinirsin' dedi. 'Hallederiz, en kötü ilk bölümde atılırım' dedim."

"Acun ağabeyler 'Hiç izlemediysen gerçekten başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı falan' dediler. Yapmamıştım, o zaman da beni almamaya karar vermişlerdi. Hala Survivor izlemedim. Belki katılırım."

"UTANDIĞIM BİRİYLE BERABER OLMAYACAĞIM"

Talu geçtiğimiz günlerde "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği bir video paylaşmıştı. Derin Talu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı, büyük tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle olmadım, denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Talu güzellik açıklamasıyla da gündem olmuştu. Talu "Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde... O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım" demişti.



Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden Derin ve Deren adında iki kız var.