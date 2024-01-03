Demet Akalın ameliyat oldu

Şarkıcı Demet Akalın, bu sabah ses tellerinden ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Demet Akalın ameliyat oldu

Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" adlı programda moderatörlük yapan , bu sabah ameliyat oldu.

Ses tellerinden operasyon geçiren 51 yaşındaki Akalın, sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.

Demet Akalın ameliyat oldu - 1

"İYİYİM"

Hastane odasında çekilen fotoğrafını hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olduğunu ifade etti. 

Demet Akalın, sevenlerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi.

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