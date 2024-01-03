Demet Akalın ameliyat oldu

"İYİYİM"

Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olduğunu ifade etti.



Demet Akalın, sevenlerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi.