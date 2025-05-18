Demet Akalın'dan Gülşen paylaşımı

"Çalkala", "Kulüp", "Afedersin", "Bebek" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Demet Akalın, şarkıcı Gülşen ile bir araya geldi.

Akalın, Buse Varol'un da yer aldığı kareyi "Kraliçe bizi her türlü yedi" notuyla paylaştı.