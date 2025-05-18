Demet Akalın'dan Gülşen paylaşımı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülşen ve Buse Varol ile bir araya geldiği anları paylaştı.
"Çalkala", "Kulüp", "Afedersin", "Bebek" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Demet Akalın, şarkıcı Gülşen ile bir araya geldi.
Akalın, Buse Varol'un da yer aldığı kareyi "Kraliçe bizi her türlü yedi" notuyla paylaştı.
Dün akşam Gülşen konserine giden Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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