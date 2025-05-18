Demet Akalın'dan Gülşen paylaşımı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülşen ve Buse Varol ile bir araya geldiği anları paylaştı.

Demet Akalın'dan Gülşen paylaşımı

"Çalkala", "Kulüp", "Afedersin", "Bebek" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı , şarkıcı ile bir araya geldi.

Akalın, Buse Varol'un da yer aldığı kareyi "Kraliçe bizi her türlü yedi" notuyla paylaştı.

Demet Akalın'dan Gülşen paylaşımı - 1

Dün akşam konserine giden Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Demet Akalın'dan Gülşen paylaşımı - 2
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