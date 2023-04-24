Demet Akalın'dan mavi tik paylaşımı: Aa Elon sen misin?

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği "mavi tik" (onaylı hesap) uygulaması devreye girince mavi tiki kaldırılan ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, Musk'a tepki göstermişti. Twitter'ın yaptığı yeni bir hamleyi fark eden Akalın, bir kez daha Elon Musk'a seslendi.

Demet Akalın'dan mavi tik paylaşımı: Aa Elon sen misin?

'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li milyarder , "mavi tik"i (onaylı hesap) 8 dolara satacağını duyurmuş, onaylı hesapların ücret ödenmemesi halinde kaldırılacağını açıklamıştı.

Daha önce iki kez ertelenen "paralı mavi tik" uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girince sayıda kurum ve ünlü isim, onaylı hesap simgesini kaybetmişti. 

O isimlerden biri olan , 6,7 milyon takipçili Twitter hesabından isyan etmiş, "Heyyyu Elon Musk, sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaşmıştı.

Demet Akalın'dan mavi tik paylaşımı: Aa Elon sen misin? - 1

Mavi tiklerin kaldırılmasının dünya çapında tepki görmesinin ardından, Twitter, bir milyondan fazla takipçisi olan bazı yüksek profilli hesapların mavi tiklerini geri verdi.

Bunlardan biri de, Demet Akalın'ın hesabı oldu. Durumu fark eden ünlü şarkıcı, bir tweet atarak Elon Musk'a seslendi.

Demet Akalın'dan mavi tik paylaşımı: Aa Elon sen misin? - 2

"Mavi tıkı kim hediye aldı bana, aaa Elon sen misin?" diye yazan Akalın'a, takipçileri esprili yanıtlar verdi. "Okan enişte olmasın?", "Demet abla uzaylılar getirdi" ve "Elon'dan size doğum günü hediyesi" gibi yorumlar dikkat çekti.

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