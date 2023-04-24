Demet Akalın'dan mavi tik paylaşımı: Aa Elon sen misin?

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li milyarder Elon Musk, "mavi tik"i (onaylı hesap) 8 dolara satacağını duyurmuş, onaylı hesapların ücret ödenmemesi halinde kaldırılacağını açıklamıştı.

Daha önce iki kez ertelenen "paralı mavi tik" uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girince sayıda kurum ve ünlü isim, onaylı hesap simgesini kaybetmişti.

O isimlerden biri olan Demet Akalın, 6,7 milyon takipçili Twitter hesabından isyan etmiş, "Heyyyu Elon Musk, sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaşmıştı.