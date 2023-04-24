Demet Akalın'dan mavi tik paylaşımı: Aa Elon sen misin?

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li milyarder Elon Musk, "mavi tik"i (onaylı hesap) 8 dolara satacağını duyurmuş, onaylı hesapların ücret ödenmemesi halinde kaldırılacağını açıklamıştı.
Daha önce iki kez ertelenen "paralı mavi tik" uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girince sayıda kurum ve ünlü isim, onaylı hesap simgesini kaybetmişti.
O isimlerden biri olan Demet Akalın, 6,7 milyon takipçili Twitter hesabından isyan etmiş, "Heyyyu Elon Musk, sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaşmıştı.
Mavi tiklerin kaldırılmasının dünya çapında tepki görmesinin ardından, Twitter, bir milyondan fazla takipçisi olan bazı yüksek profilli hesapların mavi tiklerini geri verdi.
Bunlardan biri de, Demet Akalın'ın hesabı oldu. Durumu fark eden ünlü şarkıcı, bir tweet atarak Elon Musk'a seslendi.
"Mavi tıkı kim hediye aldı bana, aaa Elon sen misin?" diye yazan Akalın'a, takipçileri esprili yanıtlar verdi. "Okan enişte olmasın?", "Demet abla uzaylılar getirdi" ve "Elon'dan size doğum günü hediyesi" gibi yorumlar dikkat çekti.