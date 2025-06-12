Demet Akalın'dan minik hayranına jest: Kırılan kalp İznik'te onarıldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Yalova konserinde minik hayranını geri çevirmiş ve bu anlar gündem olmuştu. Akalın, İznik'e giderek minik hayranının gönlünü aldı.

Demet Akalın'dan minik hayranına jest: Kırılan kalp İznik'te onarıldı

Gerek sahne performansı gerek açıklamalarıyla adından söz ettiren , geçtiğimiz haftaki Yalova konserinde yaşadıklarıyla gündem olmuştu.

Ünlü isim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranını görmezden gelmiş ve güvenlik görevlileriyle sahneden aşağı indirtmişti.

"İYİ Kİ KOPMADI"

Bu tavrı eleştirilen Akalın, parmaklarını kapıya sıkıştırdığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın'dan minik hayranına jest: Kırılan kalp İznik'te onarıldı - 1

SÖZÜNÜ TUTTU

Ardından yaşananlara üzüldüğünü ve minik hayranını görmeye gideceğini duyuran , sözünü tuttu. Ünlü şarkıcı, küçük hayranı ve onun arkadaşlarıyla İznik'te bir araya geldi.

Demet Akalın'dan minik hayranına jest: Kırılan kalp İznik'te onarıldı - 2

Hayranının gönlünü alan Akalın, ona sarılıp birlikte vakit geçirdi. O anları hesabından yayımlayan , "Çınarcık'ta kırılan kalp, İznik'te onarıldı" ifadelerini kullandı.

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