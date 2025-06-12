Demet Akalın'dan minik hayranına jest: Kırılan kalp İznik'te onarıldı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Yalova konserinde minik hayranını geri çevirmiş ve bu anlar gündem olmuştu. Akalın, İznik'e giderek minik hayranının gönlünü aldı.
Gerek sahne performansı gerek açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, geçtiğimiz haftaki Yalova konserinde yaşadıklarıyla gündem olmuştu.
Ünlü isim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranını görmezden gelmiş ve güvenlik görevlileriyle sahneden aşağı indirtmişti.
"İYİ Kİ KOPMADI"
Bu tavrı eleştirilen Akalın, parmaklarını kapıya sıkıştırdığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun" ifadelerini kullanmıştı.
SÖZÜNÜ TUTTU
Ardından yaşananlara üzüldüğünü ve minik hayranını görmeye gideceğini duyuran Demet Akalın, sözünü tuttu. Ünlü şarkıcı, küçük hayranı ve onun arkadaşlarıyla İznik'te bir araya geldi.
Hayranının gönlünü alan Akalın, ona sarılıp birlikte vakit geçirdi. O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Demet Akalın, "Çınarcık'ta kırılan kalp, İznik'te onarıldı" ifadelerini kullandı.
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