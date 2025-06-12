Demet Akalın'dan minik hayranına jest: Kırılan kalp İznik'te onarıldı

Gerek sahne performansı gerek açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, geçtiğimiz haftaki Yalova konserinde yaşadıklarıyla gündem olmuştu.

Ünlü isim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranını görmezden gelmiş ve güvenlik görevlileriyle sahneden aşağı indirtmişti.

"İYİ Kİ KOPMADI"

Bu tavrı eleştirilen Akalın, parmaklarını kapıya sıkıştırdığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun" ifadelerini kullanmıştı.