Demet Akalın'dan Okan Kurt'a: Hayatımın anlamı iyi ki doğdun
Şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt, 43 yaşına bastı. Ünlü isim, Kurt'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, 43 yaşına bastı.
Ünlü şarkıcı, kızının babasının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Okan Kurt ile yıllar içerisinde verdikleri pozları paylaşan Demet Akalın, "Hayatımın anlamı iyiki doğdun. Rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim" ifadelerini kullandı.
Akalın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Okan Kurt ise ünlü şarkıcıya "Canım aşkım, seni seviyorum" diye seslendi.
Öte yandan 2012 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.
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