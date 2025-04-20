Demet Akalın'dan Okan Kurt'a: Hayatımın anlamı iyi ki doğdun

Şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt, 43 yaşına bastı. Ünlü isim, Kurt'un doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a: Hayatımın anlamı iyi ki doğdun

Gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, 43 yaşına bastı.

Ünlü şarkıcı, kızının babasının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a: Hayatımın anlamı iyi ki doğdun - 1

Okan Kurt ile yıllar içerisinde verdikleri pozları paylaşan , "Hayatımın anlamı iyiki doğdun. Rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Okan Kurt ise ünlü şarkıcıya "Canım aşkım, seni seviyorum" diye seslendi.

Demet Akalın'ın kızı Hira 11 oldu: Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz ziyaret

Demet Akalın'ın kızı Hira 11 oldu: Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz ziyaret

Haberi Görüntüle

Öte yandan 2012 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ile Okan Kurt, 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...