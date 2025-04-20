Demet Akalın'dan Okan Kurt'a: Hayatımın anlamı iyi ki doğdun

Okan Kurt ile yıllar içerisinde verdikleri pozları paylaşan Demet Akalın, "Hayatımın anlamı iyiki doğdun. Rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Okan Kurt ise ünlü şarkıcıya "Canım aşkım, seni seviyorum" diye seslendi.