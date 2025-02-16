Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek: 10 numara adamdır
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'e meslektaşı Demet Akalın'dan destek paylaşımı geldi.
Özcan Deniz ve ailesi arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Yaşananlar üzerine tek ailesinin eşi Samar Dadgar ve oğlu olduğunu söyleyen Deniz, son olarak annesiyle karşı karşıya geldi.
Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmiş, mahkeme süreci başlamıştı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Deniz de sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt vermişti.
Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer almıştı.
"BÜYÜK ÖZCAN DENİZ"
Tüm bu yaşananların üzerine Özcan Deniz'e ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan destek geldi. Gerek paylaşımları gerek açıklamaları ile adından söz ettiren Demet Akalın, Özcan Deniz'i dinlemeye gitti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Demet Akalın, "Büyük Özcan Deniz... 10 numara adamdır" ifadelerini kullandı.
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