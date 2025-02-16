Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek: 10 numara adamdır

Özcan Deniz ve ailesi arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaşananlar üzerine tek ailesinin eşi Samar Dadgar ve oğlu olduğunu söyleyen Deniz, son olarak annesiyle karşı karşıya geldi.



Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmiş, mahkeme süreci başlamıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM Deniz de sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt vermişti. Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer almıştı.

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