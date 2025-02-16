Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek: 10 numara adamdır

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'e meslektaşı Demet Akalın'dan destek paylaşımı geldi.

Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek: 10 numara adamdır

ve ailesi arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yaşananlar üzerine tek ailesinin eşi Samar Dadgar ve oğlu olduğunu söyleyen Deniz, son olarak annesiyle karşı karşıya geldi.

Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmiş, mahkeme süreci başlamıştı.

Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek: 10 numara adamdır - 1

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Deniz de sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt vermişti.

Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer almıştı.

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Demet Akalın'dan Özcan Deniz'e destek: 10 numara adamdır - 2

"BÜYÜK ÖZCAN DENİZ"

Tüm bu yaşananların üzerine 'e ünlü şarkıcı 'dan destek geldi. Gerek paylaşımları gerek açıklamaları ile adından söz ettiren Demet Akalın, Özcan Deniz'i dinlemeye gitti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Demet Akalın, "Büyük Özcan Deniz... 10 numara adamdır" ifadelerini kullandı.

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