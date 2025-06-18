Demet Akalın'dan tatil pozları

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın , tatile çıktı. Ailesiyle Bodrum'a giden ünlü şarkıcı; deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, ardından da zayıflama iğnesi yaptırdığını ve ölümden döndüğünü ifade etmişti.

Akalın, yaşadıklarını ''2 hafta yemek yiyemedim. Kusmaktan zayıflama iğnesi oldum. Ölümlerden döndüm bir daha tövbe" diye anlatmıştı.