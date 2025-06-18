Demet Akalın'dan tatil pozları

Şarkıcı Demet Akalın, tatil için Bodrum'a gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın'dan tatil pozları

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren , tatile çıktı. Ailesiyle Bodrum'a giden ünlü şarkıcı; deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Demet Akalın, tatiden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın'dan tatil pozları - 1

Öte yandan , geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, ardından da zayıflama iğnesi yaptırdığını ve ölümden döndüğünü ifade etmişti.

Akalın, yaşadıklarını ''2 hafta yemek yiyemedim. Kusmaktan zayıflama iğnesi oldum. Ölümlerden döndüm bir daha tövbe" diye anlatmıştı.

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