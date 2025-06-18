Demet Akalın'dan tatil pozları
Şarkıcı Demet Akalın, tatil için Bodrum'a gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, tatile çıktı. Ailesiyle Bodrum'a giden ünlü şarkıcı; deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Demet Akalın, tatiden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin fit hali dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, ardından da zayıflama iğnesi yaptırdığını ve ölümden döndüğünü ifade etmişti.
Akalın, yaşadıklarını ''2 hafta yemek yiyemedim. Kusmaktan zayıflama iğnesi oldum. Ölümlerden döndüm bir daha tövbe" diye anlatmıştı.
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