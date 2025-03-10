Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti
Şarkıcı Demet Akalın, büyük teyzesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü isim, üzüntüsünü "Pamuğumuz gitti" sözleriyle duyurdu.
Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, büyük teyzesinin vefat ettiğini açıkladı.
Demet Akalın, "Büyük teyzem Sabahat Birsin hakkın rahmetine kavuştu sabaha karşı... Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanında nur içinde yatsın" dedi.
Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim şu ifadelere yer verdi:
"Mekanın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım."
DEMET AKALIN'IN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA
23 Nisan 1972 doğumlu Demet Akalın henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetti. Annesi ise öldü sanılıp morga koyulan ünlü ismin baba özlemi yıllar geçse de dinmedi.
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