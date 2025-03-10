Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti

Şarkıcı Demet Akalın, büyük teyzesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü isim, üzüntüsünü "Pamuğumuz gitti" sözleriyle duyurdu.

Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti

Gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen , büyük teyzesinin vefat ettiğini açıkladı.

Demet Akalın, "Büyük teyzem Sabahat Birsin hakkın rahmetine kavuştu sabaha karşı... Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanında nur içinde yatsın" dedi.

Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti - 1

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim şu ifadelere yer verdi:

"Mekanın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım."

Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti - 2

DEMET AKALIN'IN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA

23 Nisan 1972 doğumlu henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetti. Annesi ise öldü sanılıp morga koyulan ünlü ismin baba özlemi yıllar geçse de dinmedi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...