Demet Akalın'ın acı günü: Teyzemin emaneti gitti

Şarkıcı Demet Akalın acı haberle sarsıldı. Ünlü isim, kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Demet Akalın'ın acı günü: Teyzemin emaneti gitti

Gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen , teyzesinin oğlu Hakan Kılıç'ın vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı, acı haberi "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" diyerek duyurdu.

Demet Akalın'ın acı günü: Teyzemin emaneti gitti - 1

53 yaşındaki , kaybettiği kuzeni Hakan Kılıç'ın cenaze töreninin detaylarını da paylaştı.

Ünlü şarkıcının kuzeni Kılıç, bugün Gölcük'teki Değirmendere Camii'nde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti

Demet Akalın'ın acı günü: Büyük teyzesini kaybetti

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DEMET AKALIN'IN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA

23 Nisan 1972 doğumlu  henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetti.

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