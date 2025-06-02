Demet Akalın'ın acı günü: Teyzemin emaneti gitti

DEMET AKALIN'IN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA



23 Nisan 1972 doğumlu Demet Akalın henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetti.