Demet Akalın'ın acı günü: Teyzemin emaneti gitti
Şarkıcı Demet Akalın acı haberle sarsıldı. Ünlü isim, kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, teyzesinin oğlu Hakan Kılıç'ın vefat ettiğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı, acı haberi "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" diyerek duyurdu.
53 yaşındaki Demet Akalın, kaybettiği kuzeni Hakan Kılıç'ın cenaze töreninin detaylarını da paylaştı.
Ünlü şarkıcının kuzeni Kılıç, bugün Gölcük'teki Değirmendere Camii'nde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
DEMET AKALIN'IN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA
23 Nisan 1972 doğumlu Demet Akalın henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetti.
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