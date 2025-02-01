Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt hastanelik oldu: Aklım çıktı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahnedeyken hayat arkadaşı ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt kaza atlattı. Karanlıkta çift camı fark edemeyen Okan Kurt'a dikiş atıldı. Demet Akalın yaşananları, takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt hastanelik oldu: Aklım çıktı

Gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen , bu kez korkuttu. Ünlü şarkıcı, hayat arkadaşı Okan Kurt'un kendisi sahnedeyken geçirdiği kazayı takipçileriyle paylaştı.

"ALLAH KORUDU"

Hira adında 11 yaşında bir kızları olan çiftten Demet Akalın, Kurt'un başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Gece ben sahnedeyken Okan bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var. Gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu."

Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt hastanelik oldu: Aklım çıktı - 1

Öte yandan on dönemde verdiği kilolar ve kullandığı zayıflama iğnesiyle gündem olan , ölümden döndüğünü açıklamış ve yaşadıklarını Kral Müzik'in YouTube kanalında anlatmıştı.

Akalın, "Geçen yaz başı bir yağ aldırma operasyonu geçirdim. Doktorum bana 'iğne kullan' dedi. Zayıflama iğnelerinden kullandım ama çok zorluk çektim. Bunları doktor kontrolünde olmadan kimseye tavsiye etmiyorum. Geçen sene pilatese başlamıştım. Belli bir yaştan sonra o kiloları veremedim, o da bende moral bozukluğu yarattı. İlk lafım 'hayır' olmuştu. Şu an gerçekten mutluyum" demişti.

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