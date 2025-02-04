Demet Akalın'ın kızı Hira 11 oldu: Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz ziyaret
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, 11 yaşına bastı. Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, Hira'nın doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı.
2012 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin kızları Hira, 11 yaşına bastı.
Ünlü şarkıcı, 11 yaşına basan kızının doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı" sözleriyle kutladı.
PARTİDEN KARELERİ PAYLAŞTI
Demet Akalın, Hira'nın doğum günü partisinden kareleri "Güzel dostlarla güzel sürprizli 11. yaş doğum günü partisi" notuyla paylaştı.
"GÜZEL AFRA'NIN SÜRPRİZİ"
Akalın, son paylaşımında ise Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun kızı Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını duyurdu.
Demet Akalın, paylaşımında "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadelerini kullandı.
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