Demet Akalın'ın kızı Hira 11 oldu: Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz ziyaret

2012 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin kızları Hira, 11 yaşına bastı.

Ünlü şarkıcı, 11 yaşına basan kızının doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı" sözleriyle kutladı.