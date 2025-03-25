Demet Akalın'ın paylaşımı korkuttu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin kaza geçirdiğini açıkladı.

Demet Akalın'ın paylaşımı korkuttu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen , gün boyu annesine ulaşamadığını söyledi.

Annesinin düşüp yaralandığını açıklayan Akalın, annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaştı.

Demet Akalın'ın paylaşımı korkuttu - 1

Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki şarkıcı daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

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