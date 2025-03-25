Demet Akalın'ın paylaşımı korkuttu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin kaza geçirdiğini açıkladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, gün boyu annesine ulaşamadığını söyledi.
Annesinin düşüp yaralandığını açıklayan Akalın, annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaştı.
Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.
52 yaşındaki şarkıcı daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.
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