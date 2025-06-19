Demet Akbağ acı haberi verdi

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Bican Günalan ve Suzan Kardeş gibi isimlerin rol aldığı Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.

Bir Demet Tiyatro'nun oyuncularından Demet Akbağ, ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun." notuyla üzüntüsünü dile getirdi.