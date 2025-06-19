Demet Akbağ acı haberi verdi
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Bican Günalan ve Suzan Kardeş gibi isimlerin rol aldığı Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.
Bir Demet Tiyatro'nun oyuncularından Demet Akbağ, ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun." notuyla üzüntüsünü dile getirdi.
Film - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sevgi Birsel, Güneş Yanıkları, Bir Demet Tiyatrou ve Ölümsüz Aşk gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.
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