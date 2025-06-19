Demet Akbağ acı haberi verdi

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Demet Akbağ acı haberi verdi

Yılmaz Erdoğan, , Bican Günalan ve Suzan Kardeş gibi isimlerin rol aldığı Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.

Bir Demet Tiyatro'nun oyuncularından Demet Akbağ, ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun." notuyla üzüntüsünü dile getirdi.

Demet Akbağ acı haberi verdi - 1

Film - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada " Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sevgi Birsel, Güneş Yanıkları, Bir Demet Tiyatrou ve Ölümsüz Aşk gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.

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