Demet Akbağ: Yılmaz’la bacı-kardeş olduk

Demet Akbağ, yıllar boyunca aynı sahneyi paylaştığı Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan yeni tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’i, 15 yıl aradan sonra sahneye çıkmanın verdiği heyecanı ve hakkında bilinmeyeni anlattı.



Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuşan Akbağ, “Evde kocaman bir radyomuz vardı, oyundaki gibi radyo tiyatrosu dinlerdik. O saatlerde eve misafir geldiğinde çok kızardım. Transistörlü olduğu için radyoyu taşıyamazdım ama kulağıma yapıştırır, öyle dinlerdim. Okulda da tiyatro oyunlarına katılırdım. Hatta hep yaşımdan büyük karakterleri oynardım. Anaç tavrımdan mı, bilmiyorum. Bir de okul yıllarında erkek oyuncu adayları daha ufak tefek çocuklardı, ben de ya anne ya da abla, kardeş olurdum” dedi.



Akbağ, Yılmaz Erdoğan ile ilgiliyse şunları söyledi: “Yılmaz’la bacı-kardeş olduk artık. O bana ‘bacım’ der, ben ona ‘kardeşim’. Birbirimizin akrabası gibiyiz, seyirci de öyle kabullendi.”