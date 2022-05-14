Demet Akbağ: Yılmaz’la bacı-kardeş olduk

Yıllar boyunca aynı sahneyi paylaştığı Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan yeni tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler' ile seyirci karşısına çıkan Demet Akbağ, "Yılmaz Erdoğan ile ilgiliyse şunları söyledi: “Yılmaz’la bacı-kardeş olduk artık. O bana ‘bacım’ der, ben ona ‘kardeşim’. Birbirimizin akrabası gibiyiz, seyirci de öyle kabullendi" dedi.

Demet Akbağ: Yılmaz’la bacı-kardeş olduk

Haberler 14.05.2022 - 17:16

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

15 yıl sonra sahneye dönene Demet Akbağ: Oyun demlendikçe güzelleşir

15 yıl sonra sahneye dönene Demet Akbağ: Oyun demlendikçe güzelleşir

Category
Demet Akbağ’lı Aydınlıkevler Türkiye turnesine başlıyor

Demet Akbağ’lı Aydınlıkevler Türkiye turnesine başlıyor

Category

Demet Akbağ, yıllar boyunca aynı sahneyi paylaştığı Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan yeni tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’i, 15 yıl aradan sonra sahneye çıkmanın verdiği heyecanı ve hakkında bilinmeyeni anlattı.

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuşan Akbağ, “Evde kocaman bir radyomuz vardı, oyundaki gibi radyo tiyatrosu dinlerdik. O saatlerde eve misafir geldiğinde çok kızardım. Transistörlü olduğu için radyoyu taşıyamazdım ama kulağıma yapıştırır, öyle dinlerdim. Okulda da tiyatro oyunlarına katılırdım. Hatta hep yaşımdan büyük karakterleri oynardım. Anaç tavrımdan mı, bilmiyorum. Bir de okul yıllarında erkek oyuncu adayları daha ufak tefek çocuklardı, ben de ya anne ya da abla, kardeş olurdum” dedi.

Akbağ, Yılmaz Erdoğan ile ilgiliyse şunları söyledi: “Yılmaz’la bacı-kardeş olduk artık. O bana ‘bacım’ der, ben ona ‘kardeşim’. Birbirimizin akrabası gibiyiz, seyirci de öyle kabullendi.”

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...