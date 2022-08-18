Demet Evgar anne oldu

Levent Babataş ile ilk bebeklerini bekleyen ünlü oyuncu Demet Evgar anne oldu.

Demet Evgar anne oldu

Haberler 18.08.2022 - 10:57

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Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı

Demet Evgar'dan ritüel paylaşımı

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Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu ve Levent Babataş bebeklerini kucaklarına aldı.Çift, Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 42 yaşındaki oyuncu ilk defa annelik sevinci yaşıyor.

Doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekibin girdiği biliniyor.

RİTÜEL YAPTI

Evgar, doğumuna sayılı günler kala dostlarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdikleri ritüeli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyal medya hesabından ritüelde neler yaptıklarını paylaşan Evgar, “Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar. Yine bir çemberde beraberdik” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, ritüel gereği olarak yaptıklarını “İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta” sözleriyle açıkladı.

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