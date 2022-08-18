Demet Evgar anne oldu

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş bebeklerini kucaklarına aldı.Çift, Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 42 yaşındaki oyuncu ilk defa annelik sevinci yaşıyor.