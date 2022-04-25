Demet Evgar’dan beşinci ay pozu

Geçen ay İstanbul Emirgan’daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını, altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş’la birleştiren Demet Evgar, hamileliğinde beşinci aya girdi.



‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar’dan yeni fotoğraf geldi.



Ünlü oyuncu dün, karnını kamufle eden siyah bir mayo ile poz verdi. 41 yaşındaki Evgar'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.