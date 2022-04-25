Demet Evgar’dan beşinci ay pozu

Haberler 25.04.2022 - 11:19
Geçen ay İstanbul Emirgan’daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını, altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş’la birleştiren Demet Evgar, hamileliğinde beşinci aya girdi.
‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar’dan yeni fotoğraf geldi.
Ünlü oyuncu dün, karnını kamufle eden siyah bir mayo ile poz verdi. 41 yaşındaki Evgar'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Öte yandan mart ayında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etmişti.
Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.
DEMET EVGAR BM ELÇİSİ SEÇİLDİ