Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırdı.

Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da olan Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

NAZAR BONCUĞUYLA KARŞILIK VERDİ

Ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürüldü. Aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini koruyan Özdemir, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.