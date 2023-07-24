Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan dikkat çeken paylaşım

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini birkaç ay önce noktalayan Demet Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkiliden kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile 'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırdı.

Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da olan Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

NAZAR BONCUĞUYLA KARŞILIK VERDİ

Ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürüldü. Aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini koruyan Özdemir, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan dikkat çeken paylaşım - 1

Demet Özdemir, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü DJ de Özdemir'in paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı

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"BU KADAR GÜRÜLTÜYE GEREK YOK"

Öte yandan Koç ile evliliğini Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak noktalayan Demet Özdemir, 10 dakika süren duruşma sonrası "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" şeklinde konuşmuştu.

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