Demet Özdemir teşekkür etti: Sizi unutmayacağız!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.

Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapan Demet Özdemir, deprem bölgesine giden maden işçilerinin büyük özverisi ve çalışmaları için teşekkür etti.