Demet Özdemir teşekkür etti: Sizi unutmayacağız!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarında yer alan maden işçilerine teşekkür mesajı yayınladı.

Demet Özdemir teşekkür etti: Sizi unutmayacağız!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren , Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.  10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.

Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapan , deprem bölgesine giden maden işçilerinin büyük özverisi ve çalışmaları için teşekkür etti.

Demet Özdemir teşekkür etti: Sizi unutmayacağız! - 1

"SİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

'Domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran madencilere teşekkür mesajı yayınlayan Özdemir, "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız" dedi. 

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