Demet Özdemir teşekkür etti: Sizi unutmayacağız!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.
Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapan Demet Özdemir, deprem bölgesine giden maden işçilerinin büyük özverisi ve çalışmaları için teşekkür etti.
"SİZİ UNUTMAYACAĞIZ"
'Domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran madencilere teşekkür mesajı yayınlayan Özdemir, "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız" dedi.