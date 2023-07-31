Demet Özdemir'den DJ Sergio ile ilk fotoğraf

Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, DJ Sergio ile ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir'den DJ Sergio ile ilk fotoğraf

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile 'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da olan Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. Aşk iddiaları hakkında sessizliğini koruyan Özdemir, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Demet Özdemir'den DJ Sergio ile ilk fotoğraf - 1

BİRLİKTE İLK POZ

Yunanistan'da sahne aldığı mekanlarda DJ Sergio'yu yalnız bırakmayan Demet Özdemir, arkadaşları ve DJ Sergio ile ilk kez bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, "Demet Özdemir aşkını ilan etti" iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu.

Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan dikkat çeken paylaşım

Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan dikkat çeken paylaşım

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