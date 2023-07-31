Demet Özdemir'den DJ Sergio ile ilk fotoğraf

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırmıştı.



Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da olan Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. Aşk iddiaları hakkında sessizliğini koruyan Özdemir, son paylaşımıyla dikkat çekti.