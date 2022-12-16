Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç paylaşımı: Aşırı sevgi içerir

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman eşiyle pozlarını da yayınlayan Özdemir, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç paylaşımı: Aşırı sevgi içerir

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ile , birkaç ay önce görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Şimdilerde mutlu evlilikleri süren ve yoğun bir şekilde çalışan çiftten ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adlarında söz ettirdi.

"BİZ BU IŞIĞI SEVDİK"

Eşi Oğuzhan Koç ile siyah beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, paylaşımına "Biz bu ışığı sevdik! Aşırı sevgi içerir" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Koç ise eşine kalp emojisiyle yorum yaptı.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç paylaşımı: Aşırı sevgi içerir - 1

"EVE HOŞ GELDİN"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakü'ye giden Demet Özdemir, eve döndüğünde eşi Oğuzhan Koç'un sürpriziyle karşılaşmıştı.

Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazmıştı.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç paylaşımı: Aşırı sevgi içerir - 2

37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabından kalp emojisiyle yayınlamıştı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları, sosyal medyada gündem olmuştu.

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