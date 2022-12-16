Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç paylaşımı: Aşırı sevgi içerir

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, birkaç ay önce görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Şimdilerde mutlu evlilikleri süren ve yoğun bir şekilde çalışan çiftten ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adlarında söz ettirdi.

"BİZ BU IŞIĞI SEVDİK"

Eşi Oğuzhan Koç ile siyah beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, paylaşımına "Biz bu ışığı sevdik! Aşırı sevgi içerir" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Koç ise eşine kalp emojisiyle yorum yaptı.

"EVE HOŞ GELDİN"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakü'ye giden Demet Özdemir, eve döndüğünde eşi Oğuzhan Koç'un sürpriziyle karşılaşmıştı.



Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazmıştı.



37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabından kalp emojisiyle yayınlamıştı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları, sosyal medyada gündem olmuştu.