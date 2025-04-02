Demet Özdemir'in yeni aşk ortaya çıktı
Oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşadığı iddia edilen Özdemir ile sevgilisinden ilk kare geldi.
Uzun bir aradan sonra Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. 33 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşiyle aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Demet Özdemir ile gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş'le ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çiftten Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.
ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞADI
Kadir Güneş; daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Bilic gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.
MUTLULUK 8 AY SÜRMÜŞTÜ
Öte yandan Demet Özdemir, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak sona ermişti.
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