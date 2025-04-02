Demet Özdemir'in yeni aşk ortaya çıktı

Oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşadığı iddia edilen Özdemir ile sevgilisinden ilk kare geldi.

Demet Özdemir'in yeni aşk ortaya çıktı

Uzun bir aradan sonra Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen , kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. 33 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşiyle aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Demet Özdemir ile gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş'le ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çiftten Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.

Demet Özdemir'in yeni aşk ortaya çıktı - 1

ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞADI

Kadir Güneş; daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Bilic gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

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