Demet Özdemir'in yeni aşk ortaya çıktı

Uzun bir aradan sonra Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. 33 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşiyle aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Demet Özdemir ile gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş'le ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çiftten Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.

