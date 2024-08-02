Demet Özdemir'in yeni film projeleri belli oldu

Son olarak Adım Farah dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir'in gelecek projeleri belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu, iki film projesinde yer alacak. Henüz adı netleşmeyen filmlerden biri dijital platformda yayınlanakcak. Filmin senaristi “Aşk Taktikleri” serisini de yazan Pelin Karamehmetoğlu, yönetmeni ise Hülya Gezer olacak. Filmin çekimleri eylül ayında başlayacak.

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Demet Özdemir, daha sonra bir festival filminde rol alacak.

İkinci filmin yönetmeni ilk uzun metraj filmi “Cennetten Kovulmak”la 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve 2. Filmi “Okul Tıraşı” da 71. Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’ne seçilen ve FIPRESCI Ödülü kazanan Ferit Karahan olacak.