Demet Özdemir'in yeni tatil rotası belli oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Özdemir , son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yaz boyu bol bol dinlenen ve tatilin tadını çıkaran Özdemir, havaalanında poz verdi. Demet Özdemir, yeni tatil rotasının İngiltere olduğunu duyurdu. Doğal hali dikkat çeken 33 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz gün de dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı.



Ünlü isim, "Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim" dedi.



Özdemir, bu hesaplara itibar edilmemesini ve sahte profillere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.